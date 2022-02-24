Зоран Лукич: «Надеюсь, сборная России продолжит традицию и не проиграет в Перми»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил расклад сил перед матчем квалификации ЧМ-2023 против Нидерландов в Перми.

«Пермь – это город с огромными традициями, где люди отлично понимают баскетбол. И интересно, что сборная здесь еще не проигрывала. Надеюсь и очень хочу, чтобы так все и продолжалось.

У нас боевой состав, много новичков, мы хорошо поработали, подготовились. Понимаем, что голландцам после двух поражений в ноябре победа нужна как воздух. Им нельзя никак уступать, так что на нас большая ответственность», – сказал Лукич.

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