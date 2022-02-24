Герасимов, Коновалов и Тихоненко – в заявке сборной России на матч с Нидерландами

Тренерский штаб сборной России во главе с определил состав на матч квалификации чемпионата мира-2023 с Нидерландами, который состоится в четверг в Перми.

Состав сборной России

Защитники: Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярск), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодар), (УНИКС, Казань), Макар Коновалов (МБА, Москва), («Нижний Новгород»)

Форварды: Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба – «Нижний Новгород»), («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Автодор», Саратов), Марк Тихоненко («Астана», Казахстан)

Центровые: (ЦСКА, Москва), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).

Капитаном сборной России в этом окне квалификации будет Стребков.

Для трех баскетболистов – 24-летнего Герасимова, 21-летнего Коновалова и 23-летнего Тихоненко – завтрашняя игра может стать дебютной в составе национальной команды.

Из 15 игроков, находящихся в расположении команды, в четверг не сыграют Сергей Балашов («Енисей»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») и Александр Платунов («Парма»). При этом они сохраняют шансы выйти на площадку в гостевом матче с голландцами, который состоится 27 февраля в Алмере.

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