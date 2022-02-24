Герасимов, Коновалов и Тихоненко – в заявке сборной России на матч с Нидерландами

Тренерский штаб сборной России во главе с Зораном Лукичем определил состав на матч квалификации чемпионата мира-2023 с Нидерландами, который состоится в четверг в Перми.
Состав сборной России
Защитники: Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярск), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодар), Артем Комолов (УНИКС, Казань), Макар Коновалов (МБА, Москва), Иван Стребков («Нижний Новгород»)
Форварды: Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба – «Нижний Новгород»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Автодор», Саратов), Марк Тихоненко («Астана», Казахстан)
Центровые: Владимир Ивлев (ЦСКА, Москва), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).
Капитаном сборной России в этом окне квалификации будет Стребков.
Для трех баскетболистов – 24-летнего Герасимова, 21-летнего Коновалова и 23-летнего Тихоненко – завтрашняя игра может стать дебютной в составе национальной команды.
Из 15 игроков, находящихся в расположении команды, в четверг не сыграют Сергей Балашов («Енисей»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») и Александр Платунов («Парма»). При этом они сохраняют шансы выйти на площадку в гостевом матче с голландцами, который состоится 27 февраля в Алмере.
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