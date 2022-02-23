Легенды «Урал-Грейта» проведут автограф-сессию в перерыве матча Россия – Нидерланды

Игроки легендарного «Урал-Грейта» Михаил Михайлов, и Алексей Пегушин примут участие в специальной автограф-сессии, которая пройдет в большом перерыве предстоящего матча сборной России против команды Нидерландов в Перми.

Россия и Нидерланды встретятся 24 февраля во Дворце спорта «Молот» в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

В этом году отмечается 20-летний юбилей первой победы пермского клуба в чемпионате России, а также вышла книга «Комета «Урал-Грейт», посвященная этому событию.

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