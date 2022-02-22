Сборная России провела тренировку в Перми. Команде предстоят матчи квалификации ЧМ-2023 с Нидерландами

В понедельник вечером сборная России провела первую тренировку в дворце спорта «Молот» в Перми.

Здесь российская сборная продолжит подготовку к матчам второго окна квалификации чемпионата мира-2023. Команда сыграет с Нидерландами 24 февраля дома и 27 февраля в гостях.

Самолет со сборной приземлился в аэропорту Большое Савино около 4 часов утра по местному времени. В первой половине дня игроки получили отдых, а вечером поработали с мячом на запасной площадке «Молота».

Сейчас в распоряжении главного тренера Зорана Лукича 15 баскетболистов.

Расширенный состав сборной России:

Защитники: Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярск), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодар), Макар Коновалов (МБА, Москва), Александр Платунов («Парма», Пермь), Иван Стребков («Нижний Новгород»)

Форварды: Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба – «Нижний Новгород»), Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк (оба – «Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Автодор», Саратов), Артем Комолов (УНИКС, Казань), Марк Тихоненко («Астана», Казахстан)

Центровые: Сергей Балашов («Енисей»), Владимир Ивлев (ЦСКА, Москва), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).

Список из 12 игроков, заявленных на матч в Перми, тренерский штаб назовет вечером 23 февраля.

После домашней игры сборная продолжит тренировки на Урале, а на гостевой матч в нидерландский Алмере отправится 26 февраля.

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