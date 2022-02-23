Стивен Эй Смит: «Стеф Карри, а не Леброн Джеймс является лицом НБА»

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что лицом НБА сейчас является Стефен Карри («Голден Стэйт»), а не Леброн Джеймс («Лейкерс»).
«Я считаю, что по умолчанию это Стефен Карри. Он выигрывает, а Леброн нет, а для меня это самое главное. Леброн — лицо НБА, если говорить о том, что он делает вне площадки. Я же говорю конкретно о площадке.
Стеф Карри также имеет кассовый успех. Люди приходят на матчи, чтобы увидеть представление, которое он устраивает. Стоит учесть и его рост. Дети смотрят на него и понимают, что способны добиться такого же успеха. Они знают, что им не стать Леброном с его необычайной атлетичностью, физической силой и всем остальным», – сказал Смит.
У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?