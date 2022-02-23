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    Стивен Эй Смит: «Стеф Карри, а не Леброн Джеймс является лицом НБА»

    Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Стивен Эй Смит Баскетбол

    Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что лицом НБА сейчас является Стефен Карри («Голден Стэйт»), а не Леброн Джеймс («Лейкерс»).

    «Я считаю, что по умолчанию это Стефен Карри. Он выигрывает, а Леброн нет, а для меня это самое главное. Леброн — лицо НБА, если говорить о том, что он делает вне площадки. Я же говорю конкретно о площадке.

    Стеф Карри также имеет кассовый успех. Люди приходят на матчи, чтобы увидеть представление, которое он устраивает. Стоит учесть и его рост. Дети смотрят на него и понимают, что способны добиться такого же успеха. Они знают, что им не стать Леброном с его необычайной атлетичностью, физической силой и всем остальным», – сказал Смит.

     У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?

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