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    Деннис Родман вмешался в совместную фотографию современных звезд НБА

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    В воскресенье в Кливленде в рамках Звездного уикенда состоялось чествование представителей Топ-75.

    Легендарный игрок НБА Деннис Родман привлек к себе внимание во время фотографирования современных звезд лиги Леброна Джеймса, Криса Пола и Стефена Карри, а также присоединившихся к ним завершивших карьеру Дуэйна Уэйда и Рэя Аллена.

    Родман не стал надевать фирменный костюм участников Топ-75, представ в повседневной одежде, включая худи с собственным изображением и кеды. 60-летний Деннис развеселил более молодых коллег, которые стали указывать ему, в какую сторону стоит повернуться для позирования.

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