Деннис Родман вмешался в совместную фотографию современных звезд НБА

В воскресенье в Кливленде в рамках Звездного уикенда состоялось чествование представителей Топ-75.
Легендарный игрок НБА Деннис Родман привлек к себе внимание во время фотографирования современных звезд лиги Леброна Джеймса, Криса Пола и Стефена Карри, а также присоединившихся к ним завершивших карьеру Дуэйна Уэйда и Рэя Аллена.
Родман не стал надевать фирменный костюм участников Топ-75, представ в повседневной одежде, включая худи с собственным изображением и кеды. 60-летний Деннис развеселил более молодых коллег, которые стали указывать ему, в какую сторону стоит повернуться для позирования.
В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной
😂 Rodman pic.twitter.com/4mmdrwwjBy— Ballislife.com (@Ballislife) February 22, 2022