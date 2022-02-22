Деннис Родман вмешался в совместную фотографию современных звезд НБА

В воскресенье в Кливленде в рамках Звездного уикенда состоялось чествование представителей Топ-75.

Легендарный игрок НБА Деннис Родман привлек к себе внимание во время фотографирования современных звезд лиги , и , а также присоединившихся к ним завершивших карьеру и .

Родман не стал надевать фирменный костюм участников Топ-75, представ в повседневной одежде, включая худи с собственным изображением и кеды. 60-летний Деннис развеселил более молодых коллег, которые стали указывать ему, в какую сторону стоит повернуться для позирования.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной