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    Леброн Джеймс – о Стефене Карри: «Этот парень с другой планеты»

    Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после Матча всех звезд в Кливленде выразил восхищение снайперскими качествами MVP встречи Стефена Карри («Голден Стэйт»).

    «Этот парень с другой планеты.

    К его руке буквально присоединена снайперская установка, и когда он выпускает мяч, не только он сам, но и все на площадке, на трибунах, перед телевизором и телефоном, уверены, что он попадет.

    В 9 случаях из 10, а иногда и в 10 из 10, это действительно происходит. Когда этот парень из Акрона бросает по кольцу – это невероятное зрелище. Это было довольно круто», – сказал Леброн.

    Карри реализовал 16 трехочковых и набрал 50 очков в Матче всех звезд-2022. Команда Леброна одержала победу – 163:160.

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