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    Журналисты единогласно признали Карри MVP Матча всех звезд. Леброн получил 1 из 3 голосов болельщиков

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА болельщики Матч всех звезд НБА Стефен Карри Баскетбол

    Девять представителей СМИ единогласно признали разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри MVP Матча всех звезд-2022, который прошел в воскресенье в Кливленде.

    Результаты голосования опубликовала журналистка FOX Sports Мелисса Ролин.

    Голосование болельщиков, проходившее на официальном сайте лиге, по СМС и в Twitter, считалось за три голоса. Два голоса были отданы Карри, один – бывшему игроку «Кливленда» Леброну Джеймсу.

    Карри помог команде Леброна победить команду Дюрэнта со счетом 163:160. Двукратный MVP лиги набрал 50 очков, реализовав 16 трехочковых (16 из 27), что является рекордом Матчей всех звезд.

    У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?

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