Журналисты единогласно признали Карри MVP Матча всех звезд. Леброн получил 1 из 3 голосов болельщиков

Девять представителей СМИ единогласно признали разыгрывающего Стефена Карри MVP Матча всех звезд-2022, который прошел в воскресенье в Кливленде.

Результаты голосования опубликовала журналистка FOX Sports Мелисса Ролин.

Голосование болельщиков, проходившее на официальном сайте лиге, по СМС и в Twitter, считалось за три голоса. Два голоса были отданы Карри, один – бывшему игроку .

Карри помог команде Леброна победить команду Дюрэнта со счетом 163:160. Двукратный MVP лиги набрал 50 очков, реализовав 16 трехочковых (16 из 27), что является рекордом Матчей всех звезд.

У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?

