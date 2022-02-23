«Селтикс» подпишут Малика Фиттса и Келана Мартина

планирует подписать 10-дневные контракты с форвардами Маликом Фиттсом (24 года, 203 см) и (26, 196), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Фиттс в нынешнем сезоне провел семь матчей за «Юту», набирая в среднем 0,9 очка и 1,4 подбора за 5 минут.

Мартин выступал за «Индиану» в этом и прошлом сезонах. Показатели в нынешнем сезоне – 6,3 очка и 2,0 подбора за 16,5 минуты в среднем за игру.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной