Джейсон Тейтум сфотографировался с четырьмя легендами «Селтикс»

Форвард перед всех звезд в Кливленде сфотографировался с четырьмя легендами клуба – Робертом Пэришем, Кевином Макхэйлом, и .

«Селтикс» широко представлены в Топ-75 игроков всех времен, составленном лигой в честь 75-летия.

В воскресенье Тейтум сыграл свой третий Матч всех звезд, набрав 8 очков, 5 передач и 4 подбора.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной