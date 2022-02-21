Джейсон Тейтум сфотографировался с четырьмя легендами «Селтикс»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум перед Матчем всех звезд в Кливленде сфотографировался с четырьмя легендами клуба – Робертом Пэришем, Кевином Макхэйлом, Кевином Гарнеттом и Полом Пирсом.
«Селтикс» широко представлены в Топ-75 игроков всех времен, составленном лигой в честь 75-летия.
В воскресенье Тейтум сыграл свой третий Матч всех звезд, набрав 8 очков, 5 передач и 4 подбора.
В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной
Jayson Tatum with 4 legendary @celtics! #NBA75 pic.twitter.com/Mc4d62NLZD— NBA History (@NBAHistory) February 21, 2022