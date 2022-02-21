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    Джейсон Тейтум сфотографировался с четырьмя легендами «Селтикс»

    Теги Бостон Пол Пирс Кевин Гарнетт НБА Матч всех звезд НБА Кевин Макхэйл Роберт Пэриш Джейсон Тейтум Баскетбол

    Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум перед Матчем всех звезд в Кливленде сфотографировался с четырьмя легендами клуба – Робертом Пэришем, Кевином Макхэйлом, Кевином Гарнеттом и Полом Пирсом.

    «Селтикс» широко представлены в Топ-75 игроков всех времен, составленном лигой в честь 75-летия.

    В воскресенье Тейтум сыграл свой третий Матч всех звезд, набрав 8 очков, 5 передач и 4 подбора.

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