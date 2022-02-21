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    «Бостон» подаст заявку на проведение Матча всех звезд

    Теги Бостон НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

    «Бостон» принял решение подать заявку на проведение Матча всех звезд НБА, сообщает The Boston Globe.

    Следующие два Матча звезд пройдут в Солт-Лейк-Сити и Индианаполисе соответственно, поэтому «Селтикс» смогут претендовать на проведение мероприятия в 2025 году.

    Бостон принимал первый в истории Матч всех звезд в 1951 году. Последний раз мероприятие проходило в Бостоне в 1964-м.

    В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной

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