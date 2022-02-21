«Бостон» подаст заявку на проведение Матча всех звезд

принял решение подать заявку на проведение всех звезд НБА, сообщает The Boston Globe.

Следующие два Матча звезд пройдут в Солт-Лейк-Сити и Индианаполисе соответственно, поэтому «Селтикс» смогут претендовать на проведение мероприятия в 2025 году.

Бостон принимал первый в истории Матч всех звезд в 1951 году. Последний раз мероприятие проходило в Бостоне в 1964-м.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной