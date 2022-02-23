Дэмиан Лиллард – о Си Джей Макколлуме: «Я смотрю все матчи «Нового Орлеана» и думаю: «Черт возьми, он действительно не вернется»

Разыгрывающий признался, что до сих пор переживает по поводу ухода из команды своего близкого друга .

«Я должен перенаправить себя и попытаться понять, что нужно сделать в данной ситуации. Это сложно, не буду врать. Я смотрю все матчи «Нового Орлеана» и думаю: «Черт возьми, он действительно не вернется», – сказал Лиллард.

Макколлум перешел в «Пеликанс» в результате обмена перед дедлайном. Игроки провели вместе 9 сезонов.

Ранее Лиллард временно установил в качестве главного фото профиля трогательную картинку, на которой он в форме «Блэйзерс» изображен рядом с Макколлумом в форме «Пеликанс».

Хардена все-таки обменяли, «Лейкерс» все проспали, Порзингис – в «Вашингтоне»! Меганасыщенный дедлайн в НБА