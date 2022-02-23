Наверх
Sports.ru NBA

    Дэмиан Лиллард – о Си Джей Макколлуме: «Я смотрю все матчи «Нового Орлеана» и думаю: «Черт возьми, он действительно не вернется»

    Теги Новый Орлеан Портленд НБА Дэмиан Лиллард Си Джей Макколлум Баскетбол

    Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что до сих пор переживает по поводу ухода из команды своего близкого друга Си Джей Макколлума.

    «Я должен перенаправить себя и попытаться понять, что нужно сделать в данной ситуации. Это сложно, не буду врать. Я смотрю все матчи «Нового Орлеана» и думаю: «Черт возьми, он действительно не вернется», – сказал Лиллард.

    Макколлум перешел в «Пеликанс» в результате обмена перед дедлайном. Игроки провели вместе 9 сезонов.

    Ранее Лиллард временно установил в качестве главного фото профиля трогательную картинку, на которой он в форме «Блэйзерс» изображен рядом с Макколлумом в форме «Пеликанс».

    Хардена все-таки обменяли, «Лейкерс» все проспали, Порзингис – в «Вашингтоне»! Меганасыщенный дедлайн в НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные