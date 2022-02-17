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    Дэмиан Лиллард подтвердил свою преданность «Портленду»: «Я верен тому, во что верю»

    Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

    Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что остается верен «Блэйзерс» и намерен привести команду к победе в чемпионате.

    «Я верен тому, во что верю. Мне нравится жить в Портленде. Мне нравится играть за «Блэйзерс». Я построил эту команду. Я был частью ее последние 10 лет.

    Победа в чемпионате с этой командой очень многое значит для меня. Вот почему я так предан ей, и это мои личные чувства. Это верность тому, как я чувствую и как я действую. Я остаюсь верен своей цели и своему плану», – сказал Лиллард.

    Дэмиан Лиллард проваливает начало сезона. Виноваты новые мячи или же он просто устал быть обреченным супергероем?

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