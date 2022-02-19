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    Клайд Дрекслер – Дэмиану Лилларду: «Я думал, как уйти и бороться за титул»

    Теги Хьюстон Портленд НБА Клайд Дрекслер Дэмиан Лиллард Баскетбол

    Член зала баскетбольной славы Клайд Дрекслер дал совет нынешнему лидеру «Портленда» Дэмиану Лилларду.

    «Как игрок, ты должен это урегулировать и принять соответствующее решение очень быстро. Ты хочешь остаться здесь и быть любимым? При этом, возможно, ты не выиграешь титул, но все в Портленде будут любить тебя.

    Для меня этого было недостаточно. Я хотел бороться, я боец. Я хотел выигрывать, не собирался сидеть сложа руки и учить молодых парней, как нужно играть. Я думал о том, как уйти и бороться за титул, и мы смогли это сделать. Это лучшее решение, которое я когда-либо принимал», – заявил легендарный баскетболист.

    Дрекслер перешел в «Хьюстон» после 12 сезонов в «Портленде». В первом же сезоне за «Рокетс» игрок выиграл титул чемпиона НБА.

    Лиллард проводит свой 10 сезон в составе «Блэйзерс». Вокруг защитника постоянно ходят слухи о переходе в другую команду.

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