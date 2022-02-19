Клайд Дрекслер – Дэмиану Лилларду: «Я думал, как уйти и бороться за титул»

Член зала баскетбольной славы дал совет нынешнему лидеру .

«Как игрок, ты должен это урегулировать и принять соответствующее решение очень быстро. Ты хочешь остаться здесь и быть любимым? При этом, возможно, ты не выиграешь титул, но все в Портленде будут любить тебя.

Для меня этого было недостаточно. Я хотел бороться, я боец. Я хотел выигрывать, не собирался сидеть сложа руки и учить молодых парней, как нужно играть. Я думал о том, как уйти и бороться за титул, и мы смогли это сделать. Это лучшее решение, которое я когда-либо принимал», – заявил легендарный баскетболист.

Дрекслер перешел в после 12 сезонов в «Портленде». В первом же сезоне за «Рокетс» игрок выиграл титул чемпиона .

Лиллард проводит свой 10 сезон в составе «Блэйзерс». Вокруг защитника постоянно ходят слухи о переходе в другую команду.