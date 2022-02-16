Дэмиан Лиллард – об обмене Си Джей Макколлума: «Мы обсуждали это из года в год»

Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнером по команде Си Джей Макколлумом.

«Я и Си Джей, мы обсуждали это из года в год. Я бы сказал, последние три сезона мы всегда говорили что-то подобное друг другу. «Ты знаешь, мне следовало бы играть в другом месте», – начинал Си Джей в растерянности. И я отвечал: «Не, я так не думаю».

Но пришло время, когда мы поняли, что больше не можем играть вместе. Либо меня обменяют, либо его. Ты просто никогда не можешь быть уверенным в действиях команд. Игроки не могут быть в курсе всего», – сказал Лиллард.

Си Джей Макколлум недавно был обменян в . Он выступал за вместе с Лиллардом на протяжении 9 сезонов.