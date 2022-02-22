Дэмиан Лиллард поставил Си Джей Макколлума на аватар в инстаграме

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард напомнил о бывшем партнере по команде Си Дже Макколлуме в своем инстаграм-аккаунте.
Лиллард установил в качестве главного фото профиля трогательную картинку, на которой Макколлум в форме «Нового Орлеана» изображен вместе с игроком. Позже баскетболист поменял аватар.
Макколлум перешел в «Пеликанс» в результате обмена перед дедлайном. Игроки провели вместе 9 сезонов за «Блейзерс».
Damian Lillard’s IG profile picture. ✊✊ pic.twitter.com/pmhd9Jp29O— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 21, 2022