Дэмиан Лиллард поставил Си Джей Макколлума на аватар в инстаграме

Разыгрывающий напомнил о бывшем партнере по команде в своем инстаграм-аккаунте.

Лиллард установил в качестве главного фото профиля трогательную картинку, на которой Макколлум в форме «Нового Орлеана» изображен вместе с игроком. Позже баскетболист поменял аватар.

Макколлум перешел в «Пеликанс» в результате обмена перед дедлайном. Игроки провели вместе 9 сезонов за «Блейзерс».