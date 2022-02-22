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    Дэмиан Лиллард поставил Си Джей Макколлума на аватар в инстаграме

    Теги Новый Орлеан Портленд НБА Дэмиан Лиллард Си Джей Макколлум Баскетбол

    Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард напомнил о бывшем партнере по команде Си Дже Макколлуме в своем инстаграм-аккаунте.

    Лиллард установил в качестве главного фото профиля трогательную картинку, на которой Макколлум в форме «Нового Орлеана» изображен вместе с игроком. Позже баскетболист поменял аватар.

    Макколлум перешел в «Пеликанс» в результате обмена перед дедлайном. Игроки провели вместе 9 сезонов за «Блейзерс».

     

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