«Портленд» подпишет Трендона Уотфорда и отчислит Денниса Смита

«Портленд» подпишет новое соглашение с новичком Трендоном Уотфордом (21 года, 206 см), который находился в клубе на двустороннем контракте. Новый контракт будет рассчитан на 4 года и 5,8 млн долларов, а также будет включать два негарантированных сезона.

Уотфорд пробился в ротацию «Портленда» и произвел сильное впечатление на главного тренера Чонси Биллапса и исполняющего обязанности генерального менеджера Джо Кронина. Форвард набирал в среднем 6,6 очка и 4,5 подбора за 17 минут за матч.

«Блэйзерс» расстанутся с разыгрывающим (24 года, 188 см), который выбыл на несколько недель из-за травмы локтя. В нынешнем сезоне Смит провел 37 матчей, набирая в среднем 5,6 очка, 2,4 подбора и 3,6 передачи.

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