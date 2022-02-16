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Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» – «Никс», «Лейкерс» сыграют с «Джаз» и другие матчи

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    Сегодня, 17 февраля, в рамках регулярного сезона НБА состоятся 11 матчей. В Нью-Йорке пройдет местное дерби между «Бруклином» и «Никс». «Лейкерс» Расселла Уэстбрука встретятся с «Ютой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Атланта
    Дата проведения
    17 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Детройт
    Дата проведения
    17 февраля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Индиана – Вашингтон
    Дата проведения
    17 февраля, 03.30, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Бруклин
    Дата проведения
    17 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Мемфис – Портленд
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Чикаго – Сакраменто
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Торонто
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Сан-Антонио
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Хьюстон
    Дата проведения
    17 февраля, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Денвер
    Дата проведения
    17 февраля, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Юта
    Дата проведения
    17 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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