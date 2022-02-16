НБА. «Бруклин» – «Никс», «Лейкерс» сыграют с «Джаз» и другие матчи

Сегодня, 17 февраля, в рамках регулярного сезона НБА состоятся 11 матчей. В Нью- пройдет местное дерби между и «Никс». Расселла Уэстбрука встретятся с «Ютой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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