НБА. «Бруклин» – «Никс», «Лейкерс» сыграют с «Джаз» и другие матчи

Сегодня, 17 февраля, в рамках регулярного сезона НБА состоятся 11 матчей. В Нью-Йорке пройдет местное дерби между «Бруклином» и «Никс». «Лейкерс» Расселла Уэстбрука встретятся с «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.30, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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