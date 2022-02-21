Майкл Джордан предложил Мэджику Джонсону сыграть «1 на 1»

Легенда «Чикаго» во время Уикенда всех звезд предложил своему давнему сопернику сыграть «1 на 1».

«Где твои кроссовки? Можем пойти сыграть 1 на 1, я и ты прямо сейчас», – сказал Джордан Мэджику.

В воскресенье в Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной