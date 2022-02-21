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    Майкл Джордан предложил Мэджику Джонсону сыграть «1 на 1»

    Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон НБА видео Матч всех звезд НБА Баскетбол

    Легенда «Чикаго» Майкл Джордан во время Уикенда всех звезд предложил своему давнему сопернику Мэджику Джонсону сыграть «1 на 1».

    «Где твои кроссовки? Можем пойти сыграть 1 на 1, я и ты прямо сейчас», – сказал Джордан Мэджику.

    В воскресенье в Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю. 

    В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной

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