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    Лука Дончич – про объятия с Джорданом: «Это невероятно. Майкл Джордан знает мое имя»

    Теги Майкл Джордан Даллас НБА видео Матч всех звезд НБА Лука Дончич Баскетбол

    Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокомментировал эпизод, произошедший во время Уикенда всех звезд-2022, когда легендарный Майкл Джордан подкрался к нему сзади и обнял.

    «Это потрясающе, я не знаю, как объяснить этот момент. Это просто невероятно. Майкл Джордан знает мое имя, это много значит для меня. Просто невероятный момент. У меня нет слов», – сказал 22-летний словенец.

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