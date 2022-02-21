Лука Дончич – про объятия с Джорданом: «Это невероятно. Майкл Джордан знает мое имя»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокомментировал эпизод, произошедший во время Уикенда всех звезд-2022, когда легендарный Майкл Джордан подкрался к нему сзади и обнял.
«Это потрясающе, я не знаю, как объяснить этот момент. Это просто невероятно. Майкл Джордан знает мое имя, это много значит для меня. Просто невероятный момент. У меня нет слов», – сказал 22-летний словенец.
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LUKA IS THE CHOSEN #NBA75pic.twitter.com/V6igauyWaw— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 21, 2022