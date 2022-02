The Athletic составил рейтинг 75 величайших игроков в истории НБА и поставил Леброна Джеймса на второе место

В честь 75-летия НБА американское издание The Athletic составило рейтинг 75 величайших игроков в истории лиги.

На первом месте – шестикратный чемпион в составе «Чикаго» .

В первую десятку также вошли («Лейкерс»), Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Лэрри Берд, ’Нил, и .

