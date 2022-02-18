The Athletic составил рейтинг 75 величайших игроков в истории НБА и поставил Леброна Джеймса на второе место

В честь 75-летия НБА американское издание The Athletic составило рейтинг 75 величайших игроков в истории лиги.
На первом месте – шестикратный чемпион в составе «Чикаго» Майкл Джордан.
В первую десятку также вошли Леброн Джеймс («Лейкерс»), Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Лэрри Берд, Шакил О’Нил, Тим Данкан и Кобе Брайант.
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The Athletic’s ranking of the 75 greatest players in NBA history is complete.— The Athletic (@TheAthletic) February 18, 2022
What are your thoughts on our list? pic.twitter.com/ZCTwYANnjF