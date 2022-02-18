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    The Athletic составил рейтинг 75 величайших игроков в истории НБА и поставил Леброна Джеймса на второе место

    Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

    В честь 75-летия НБА американское издание The Athletic составило рейтинг 75 величайших игроков в истории лиги.

    На первом месте – шестикратный чемпион в составе «Чикаго» Майкл Джордан.

    В первую десятку также вошли Леброн Джеймс («Лейкерс»), Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Лэрри Берд, Шакил О’Нил, Тим Данкан и Кобе Брайант.

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