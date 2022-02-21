Яннис Адетокумбо – о первой встрече с Джорданом: «Был удивлен, что он знает, кто я такой»

Звездный форвард «Бакс» пошутил по поводу первой личной встречи с легендарным игроком НБА Майклом Джорданом, которая состоялась во время Звездного уикенда в Кливленде.

«Я спросил, здесь ли Джордан, сперва мне сказали, что нет. Но потом я увидел его сам, когда он появился, и был слегка в шоке... лучший игрок в истории. С ума сойти. Я подошел к нему, чтобы представиться. Был немного удивлен, что он знает, кто я такой... ну ладно, здесь я шучу», – рассказал Яннис.

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