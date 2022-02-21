Наверх
Sports.ru NBA

    Леброн Джеймс: «Победный бросок вдохновлен Джорданом. Мечтал быть похожим на него в детстве»

    Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после Матча всех звезд отдал должное легенде НБА Майклу Джордану.

    Джеймс в воскресенье исполнил бросок с отклонением в стиле Джордана, который стал победным.

    «Отчасти я здесь, на Матче звезд, благодаря вдохновению, полученному от Майкла Джордана. Всегда мечтал быть похожим на него в детстве.

    Просто невероятно, что победным броском сегодня оказался бросок с отклонением. Он вдохновлен Джорданом», – заявил Джеймс.

    Джордан и Джеймс тепло пообщались во время мероприятия, посвященного Топ-75 игроков в истории НБА.

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные