Леброн Джеймс: «Победный бросок вдохновлен Джорданом. Мечтал быть похожим на него в детстве»

Звездный форвард Леброн Джеймс после всех звезд отдал должное легенде НБА Майклу Джордану.

Джеймс в воскресенье исполнил бросок с отклонением в стиле Джордана, который стал победным.

«Отчасти я здесь, на Матче звезд, благодаря вдохновению, полученному от Майкла Джордана. Всегда мечтал быть похожим на него в детстве.

Просто невероятно, что победным броском сегодня оказался бросок с отклонением. Он вдохновлен Джорданом», – заявил Джеймс.

Джордан и Джеймс тепло пообщались во время мероприятия, посвященного Топ-75 игроков в истории НБА.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер