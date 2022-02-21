Леброн Джеймс: «25 лет назад мечтал попасть на Матч звезд в Кливленде, а сегодня сам забросил здесь победный мяч»

Форвард признался, что очень доволен Матчем звезд 2022 года, который прошел в родном для него Кливленде.

Джеймс исполнил победный бросок.

«Я мечтал о таком развитии событий. Иначе и быть не могло. И я не смог бы придумать что-то более замечательное по сравнению с тем, что случилось на самом деле.

Я вернулся в место, с которого все начиналось, в 35 минутах к северу расположен Акрон, где я вырос. Мы с друзьями всегда смотрели Матчи звезд, и вот я возвращаюсь сюда и забрасываю решающий мяч. Помню, как 25 лет назад, когда нам было по 11-12 лет, мы мечтали попасть на Матч звезд в , чтобы увидеть величайших игроков всех времен, потому что они нас так вдохновляли.

И вот сейчас я здесь, мои лучшие друзья здесь, моя жена, мои дети, моя семья, моя мама. Здесь очень многие видели, как я только начинал ходить, как я рос и стал тем, кем стал сегодня. Все сложилось замечательно, я просто не могу представить что-то лучшее», – сказал Джеймс.

Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022