Наверх
Sports.ru NBA

    Леброн Джеймс: «25 лет назад мечтал попасть на Матч звезд в Кливленде, а сегодня сам забросил здесь победный мяч»

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что очень доволен Матчем звезд 2022 года, который прошел в родном для него Кливленде.

    Джеймс исполнил победный бросок.

    «Я мечтал о таком развитии событий. Иначе и быть не могло. И я не смог бы придумать что-то более замечательное по сравнению с тем, что случилось на самом деле.

    Я вернулся в место, с которого все начиналось, в 35 минутах к северу расположен Акрон, где я вырос. Мы с друзьями всегда смотрели Матчи звезд, и вот я возвращаюсь сюда и забрасываю решающий мяч. Помню, как 25 лет назад, когда нам было по 11-12 лет, мы мечтали попасть на Матч звезд в Кливленде, чтобы увидеть величайших игроков всех времен, потому что они нас так вдохновляли.

    И вот сейчас я здесь, мои лучшие друзья здесь, моя жена, мои дети, моя семья, моя мама. Здесь очень многие видели, как я только начинал ходить, как я рос и стал тем, кем стал сегодня. Все сложилось замечательно, я просто не могу представить что-то лучшее», – сказал Джеймс.

    Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные