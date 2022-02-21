Майкл Джордан и Леброн Джеймс тепло пообщались во время Звездного уикенда

В Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.

Во время мероприятия состоялась встреча легендарного и нынешней суперзвезды лиги .

59-летний Джордан и 37-летний Джеймс, которых поклонники баскетбола и эксперты часто называют главными претендентами на звание величайшего игрока, тепло пообщались между собой.

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