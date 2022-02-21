Майкл Джордан и Леброн Джеймс тепло пообщались во время Звездного уикенда

В Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.
Во время мероприятия состоялась встреча легендарного Майкла Джордана и нынешней суперзвезды лиги Леброна Джеймса.
59-летний Джордан и 37-летний Джеймс, которых поклонники баскетбола и эксперты часто называют главными претендентами на звание величайшего игрока, тепло пообщались между собой.
В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс
LeBron and MJ— Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2022
What a moment 🐐 pic.twitter.com/QzhLEUuOOr