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    Майкл Джордан и Леброн Джеймс тепло пообщались во время Звездного уикенда

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    В Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.

    Во время мероприятия состоялась встреча легендарного Майкла Джордана и нынешней суперзвезды лиги Леброна Джеймса.

    59-летний Джордан и 37-летний Джеймс, которых поклонники баскетбола и эксперты часто называют главными претендентами на звание величайшего игрока, тепло пообщались между собой.

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