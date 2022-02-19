Расселлу Уэстбруку понизили рейтинг до 79 в NBA 2K

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил непривычно низкий для себя рейтинг при очередном обновлении популярного симулятора NBA 2K.
Показатель Уэстбрука снизился до 79.
В начале сезона-2021/22 рейтинг Расселла составлял 86. На протяжении большей части карьеры его показатели в NBA 2K колебались в районе отметки 90 и выше.
В дебютном сезоне за «озерников» 33-летний баскетболист набирает 18,3 очка, 7,8 подбора и 7,5 передачи в среднем за игру.
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