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    Расселлу Уэстбруку понизили рейтинг до 79 в NBA 2K

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук NBA 2K Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил непривычно низкий для себя рейтинг при очередном обновлении популярного симулятора NBA 2K.

    Показатель Уэстбрука снизился до 79.

    В начале сезона-2021/22 рейтинг Расселла составлял 86. На протяжении большей части карьеры его показатели в NBA 2K колебались в районе отметки 90 и выше.

    В дебютном сезоне за «озерников» 33-летний баскетболист набирает 18,3 очка, 7,8 подбора и 7,5 передачи в среднем за игру.

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