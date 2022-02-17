Мэджик Джонсон: «Лейкерс» провели свой лучший матч в сезоне»

Легендарный игрок «Лейкерс» похвалил команду после победного матча с «Джаз» (106:101).

В первой половине встречи «озерники» из-за травмы потеряли .

«После потери Энтони Дэвиса из-за травмы голеностопа провели свой лучший матч в сезоне, вернувшись в игру и победив «Юту».

Лидером выступил Леброн, который набрал 33 очка. Два штрафных позволили команде удержать преимущество в концовке», – написал Джонсон в твиттере.

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