Мэджик Джонсон: «Лейкерс» провели свой лучший матч в сезоне»

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон похвалил команду после победного матча с «Джаз» (106:101).
В первой половине встречи «озерники» из-за травмы потеряли Энтони Дэвиса.
«После потери Энтони Дэвиса из-за травмы голеностопа «Лейкерс» провели свой лучший матч в сезоне, вернувшись в игру и победив «Юту».
Лидером выступил Леброн, который набрал 33 очка. Два штрафных Расселла Уэстбрука позволили команде удержать преимущество в концовке», – написал Джонсон в твиттере.
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