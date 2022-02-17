Наверх
Sports.ru NBA

    Мэджик Джонсон: «Лейкерс» провели свой лучший матч в сезоне»

    Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Юта Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

    Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон похвалил команду после победного матча с «Джаз» (106:101).

    В первой половине встречи «озерники» из-за травмы потеряли Энтони Дэвиса.

    «После потери Энтони Дэвиса из-за травмы голеностопа «Лейкерс» провели свой лучший матч в сезоне, вернувшись в игру и победив «Юту».

    Лидером выступил Леброн, который набрал 33 очка. Два штрафных Расселла Уэстбрука позволили команде удержать преимущество в концовке», – написал Джонсон в твиттере.

    Парадокс Симпсона: почему Уэстбрук попадает лучше Карри, хотя бросает хуже

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные