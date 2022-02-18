Кендрик Перкинс: «Для Расселла Уэстбрука пришло время активизироваться и заткнуть рот критикам»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что на данном этапе сезона разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук обязан поднять уровень своей игры.

«Для Расселла Уэстбрука пришло время активизироваться. Мы не первый раз говорим об этом, но сейчас его шанс заткнуть рот критикам, всем, кто говорит, что он уже не тот, что он сдает позиции. Сейчас его время!

Я хочу видеть матчи с 30 очками, хочу видеть, как он взаимодействует с Леброном. Не может быть никаких оправданий. Эй Ди выбыл из строя, он должен прибавить в своей игре», – заявил Перкинс.

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