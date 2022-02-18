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    Джеймс Уорти: «С нетерпением жду, когда Расс докажет, что люди ошибаются»

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Уорти Баскетбол

    Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти уверен, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук улучшит свою игру после перерыва на Матч всех звезд. 

    «Я с нетерпением жду, когда Расс докажет, что люди ошибаются. Многие считают, что «Лейкерс» совершили ошибку, когда выменяли его, но я думаю, что он будет спокойно и методично продолжать играть в свой баскетбол.

    В последних трех или четырех матчах мы видели, как он начинает избавляться от всей этой болтовни. Дедлайн прошел, и ему больше не нужно об этом беспокоиться. Теперь он приходит в раздевалку и говорит: «Все, я знаю, что умею играть, просто позвольте мне сосредоточиться на том, что я умею», – сказал Уорти.

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