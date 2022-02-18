Джеймс Уорти: «С нетерпением жду, когда Расс докажет, что люди ошибаются»

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти уверен, что разыгрывающий улучшит свою игру после перерыва на Матч всех звезд.

«Я с нетерпением жду, когда Расс докажет, что люди ошибаются. Многие считают, что «Лейкерс» совершили ошибку, когда выменяли его, но я думаю, что он будет спокойно и методично продолжать играть в свой баскетбол.

В последних трех или четырех матчах мы видели, как он начинает избавляться от всей этой болтовни. Дедлайн прошел, и ему больше не нужно об этом беспокоиться. Теперь он приходит в раздевалку и говорит: «Все, я знаю, что умею играть, просто позвольте мне сосредоточиться на том, что я умею», – сказал Уорти.

Парадокс Симпсона: почему Уэстбрук попадает лучше Карри, хотя бросает хуже