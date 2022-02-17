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    Рамона Шелберн: «Лейкерс» не планируют сильно менять состав в межсезонье»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала, что «Лейкерс» намерены сохранить костяк команды и в следующем сезоне.

    В настоящее время «Лейкерс» с показателями 26-31 занимают 9-е место в Западной конференции.

    «Я слышала буквально следующее: «Давайте не будем ничего менять только ради того, чтобы хоть что-то поменять. Давайте что-то поменяем только в том случае, если мы будем знать, что это поможет нам стать лучше». И еще одну фразу: «По всей видимости, следующий год мы начнем тем же составом».

    Очевидно, что на минимальные контракты придут другие люди, но не более того. Не думаю, что Леброн когда-либо оказывался в подобной ситуации, когда ему говорили: «Нет». Даже Дэна Гилберта можно было уломать», – сказала Шелберн в подкасте Brian Windhorst & the Hoop Collective podcast.

    Шелберн подразумевает, что «Лейкерс» вновь будут командой «Большого трио» (Леброна Джеймса (44,5 млн), Энтони Дэвиса (38 млн) и Расселла Уэстбрука(47,1 млн).

    Известно, что Шелберн находится в тесных отношениях с владелицей «Лейкерс» Джинни Басс.

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