Инсайдер Джейк Фишер: «Харден закатывал глаза, когда во время тайм-аута готовилась комбинация под Дюрэнта»

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, бывший защитник «Бруклина» был недоволен тем, что был вторым игроком после в команде.

«Тренеры замечали, что Харден закатывал глаза, когда во время тайм-аута готовилась комбинация под Дюрэнта, говорят источники. Дюрэнт и Нэш хотели плавного нападения, которое Майк Д’Антони помог создать в прошлом сезоне, но Харден предпочитал свой фирменный обыгрыш один на один», – пишет Фишер.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем