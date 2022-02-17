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    Инсайдер Джейк Фишер: «Харден закатывал глаза, когда во время тайм-аута готовилась комбинация под Дюрэнта»

    Теги Бруклин Филадельфия Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Баскетбол

    По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, бывший защитник «Бруклина» Джеймс Харден был недоволен тем, что был вторым игроком после Кевина Дюрэнта в команде. 

    «Тренеры «Бруклина» замечали, что Харден закатывал глаза, когда во время тайм-аута готовилась комбинация под Дюрэнта, говорят источники. Дюрэнт и Нэш хотели плавного нападения, которое Майк Д’Антони помог создать в прошлом сезоне, но Харден предпочитал свой фирменный обыгрыш один на один», – пишет Фишер.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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