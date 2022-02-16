Наверх
Sports.ru NBA

    Эмбиид совершил пробежку, исполняя двойной степбэк в стиле Хардена

    Теги Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид во время матча против «Бостона» совершил пробежку, исполняя двойной степбэк в стиле своего нового партнера по команде Джеймса Хардена.

    Харден во вторник впервые присутствовал на матче «Сиксерс» в качестве игрока команды.

    «Сиксерс» потерпели разгромное поражение на своей площадке со счетом 87:135.

    Степбэк Хардена – пробежка или нет?

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные