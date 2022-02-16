Эмбиид совершил пробежку, исполняя двойной степбэк в стиле Хардена

Центровой «Филадельфии» во время матча против «Бостона» совершил пробежку, исполняя двойной степбэк в стиле своего нового партнера по команде .

Харден во вторник впервые присутствовал на матче «Сиксерс» в качестве игрока команды.

«Сиксерс» потерпели разгромное поражение на своей площадке со счетом 87:135.

Степбэк Хардена – пробежка или нет?

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