Харден опроверг слухи о том, что он был зол на Ирвинга: «Мы с Кайри очень хорошие друзья, честно»

Звездный защитник на первой пресс-конференции в качестве игрока «Филадельфии» опроверг слухи о том, что он был зол на бывшего партнера по за то, что тот не вакцинировался.

«Мы с Кайри очень хорошие друзья, честно. Что бы ему ни пришлось пережить, или что бы он до сих пор ни переживал, это его личное предпочтение.

Но он действительно был очень важен для команды, потому что когда мы с Кевином и Кайри были на площадке и побеждали, это перекрывало все неприятные моменты. К сожалению, мы провели вместе всего 16 матчей, но ничего не поделаешь», – сказал Харден.

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