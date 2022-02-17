Док Риверс: «Харден сам захотел поехать в выездной тур, чтобы провести больше времени с командой»

Главный тренер «Филадельфии» рассказал, что защитник сам предложил поехать в выездной тур, чтобы провести больше времени с новыми партнерами по команде.

«Да, это здорово. Это было его предложение. Не мое. Он сам захотел поехать в тур. Он хотел провести больше времени с командой, больше времени на паркете, вчера он очень старался на тренировке.

Из-за этого молодым парням пришлось очень непросто. Вчера они бегали больше, чем за весь сезон, потому что смотрели, как Джеймс бегал туда-сюда по площадке. Так что да, это здорово», – сказал Риверс.

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