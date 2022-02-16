Трэйси Макгрэйди: «Харден не был травмирован. Он отказывался играть за «Нетс»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди поставил под сомнение травму защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена, из-за которой тот не играл в последних матчах в составе «Бруклина».
«Всем известно, что «Филадельфия» была его первым вариантом до того, как он перешел в «Бруклин». Когда запахло жареным, он захотел уйти.
Он отказывался играть. Он не был травмирован. Он не был травмирован. Он отказывался играть. Думаете, у него сейчас травма? Никто не делает степбэки с травмированным подколенным сухожилием», – сказал Макгрэйди.
Ранее было опубликовано видео, на котором Харден проводит тренировку с «Филадельфией», выполняя кроссоверы и степбэки.
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем
James Harden working on off the dribble 3s #Sixers pic.twitter.com/sQFrziV4GI— Ky Carlin (@Ky_Carlin) February 14, 2022