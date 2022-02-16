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    Трэйси Макгрэйди: «Харден не был травмирован. Он отказывался играть за «Нетс»

    Теги Трэйси Макгрэйди Бруклин Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Баскетбол

    Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди поставил под сомнение травму защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена, из-за которой тот не играл в последних матчах в составе «Бруклина».

    «Всем известно, что «Филадельфия» была его первым вариантом до того, как он перешел в «Бруклин». Когда запахло жареным, он захотел уйти.

    Он отказывался играть. Он не был травмирован. Он не был травмирован. Он отказывался играть. Думаете, у него сейчас травма? Никто не делает степбэки с травмированным подколенным сухожилием», – сказал Макгрэйди.

    Ранее было опубликовано видео, на котором Харден проводит тренировку с «Филадельфией», выполняя кроссоверы и степбэки.

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