Трэйси Макгрэйди: «Харден не был травмирован. Он отказывался играть за «Нетс»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди поставил под сомнение травму защитника «Филадельфии» , из-за которой тот не играл в последних матчах в составе .

«Всем известно, что была его первым вариантом до того, как он перешел в «Бруклин». Когда запахло жареным, он захотел уйти.

Он отказывался играть. Он не был травмирован. Он не был травмирован. Он отказывался играть. Думаете, у него сейчас травма? Никто не делает степбэки с травмированным подколенным сухожилием», – сказал Макгрэйди.

Ранее было опубликовано видео, на котором Харден проводит тренировку с «Филадельфией», выполняя кроссоверы и степбэки.

James Harden working on off the dribble 3s #Sixers pic.twitter.com/sQFrziV4GI