«Селтикс» – первая команда в истории НБА, выигравшая три выездных матча подряд с разницей 30+ очков

«Селтикс» стали первой командой в истории НБА, которая выиграла три выездных матча подряд с преимуществом не менее 30 очков.

Во вторник разгромил в гостях «Филадельфию» со счетом 135:87. принес команде 29 очков и 8 подборов. отметился 28 очками, 12 подборами и 6 передачами.

На прошлой неделе «Селтикс» обыграли (126:91) и «Орландо» (116:83).

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