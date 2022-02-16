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    «Филадельфия» потерпела одно из самых крупных поражений в истории клуба

    Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    «Филадельфия» во вторник проиграла «Бостону» со счетом 87:135 (-48). Это одно из самых крупных поражений в истории клуба. Лишь шесть раз за всю свою историю «Сиксерс» проигрывали с более крупной разницей в счете.

    Самый крупный проигрыш «Филадельфии» состоялся 2 января 1993 года, когда команда уступила «Сакраменто» со счетом 98:154 (-56).

    Сегодня на матче «Сиксерс» впервые присутствовал звездный защитник Джеймс Харден, которого команда приобрела у «Бруклина» перед дедлайном. За Хардена и Пола Миллсэпа клуб отдал Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

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