«Филадельфия» потерпела одно из самых крупных поражений в истории клуба

во вторник проиграла со счетом 87:135 (-48). Это одно из самых крупных поражений в истории клуба. Лишь шесть раз за всю свою историю «Сиксерс» проигрывали с более крупной разницей в счете.

Самый крупный проигрыш «Филадельфии» состоялся 2 января 1993 года, когда команда уступила «Сакраменто» со счетом 98:154 (-56).

Сегодня на матче «Сиксерс» впервые присутствовал звездный защитник , которого команда приобрела у «Бруклина» перед дедлайном. За Хардена и Пола Миллсэпа клуб отдал Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем