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    Док Риверс: «Селтикс» были лучше по всем параметрам»

    Теги Бостон Док Риверс Филадельфия Име Удока НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

    Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что «Бостон» в сегодняшнем матче превзошел его команду по всем параметрам (87:135).

    «Селтикс» были лучше по всем параметрам: в тренерской работе, в игре. Если есть еще какая-то категория, они были лучше и в ней», — сказал тренер 76ers Док Риверс

    «Мне нравится решительность, с которой мы выступаем», – признался главный тренер «Бостона» Име Удока.

    «Мы просто стали лучше играть в целом, лучше действовать как единое целое. Мы должны были быть готовы к борьбе со стартового спорного», – заявил форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум.

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