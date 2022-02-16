Док Риверс: «Селтикс» были лучше по всем параметрам»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что в сегодняшнем матче превзошел его команду по всем параметрам (87:135).

«Селтикс» были лучше по всем параметрам: в тренерской работе, в игре. Если есть еще какая-то категория, они были лучше и в ней», — сказал тренер 76ers .

«Мне нравится решительность, с которой мы выступаем», – признался главный тренер «Бостона» .

«Мы просто стали лучше играть в целом, лучше действовать как единое целое. Мы должны были быть готовы к борьбе со стартового спорного», – заявил форвард «Селтикс» .

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