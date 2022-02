Джеймс Харден позвонил в колокол перед матчем «Филадельфии» против «Бостона»

Новобранец «Филадельфии» присутствовал на сегодняшнем домашнем матче «Сиксерс» против «Селтикс». Перед началом игры защитник по местной традиции позвонил в колокол.

Матч закончился разгромным поражением «Филадельфии» со счетом 87:135. За всю историю клуба «Сиксерс» потерпели всего шесть поражений с большей разницей.

Харден продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия. Ожидается, что звездный защитник дебютирует за команду 25 февраля в Миннесоте.

for the first time, your bell ringer…



Philadelphia 76er…JAMES HARDEN!! pic.twitter.com/6dZR5kvfyW