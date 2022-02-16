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    Джеймс Харден позвонил в колокол перед матчем «Филадельфии» против «Бостона»

    Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Баскетбол

    Новобранец «Филадельфии» Джеймс Харден присутствовал на сегодняшнем домашнем матче «Сиксерс» против «Селтикс». Перед началом игры защитник по местной традиции позвонил в колокол.

    Матч закончился разгромным поражением «Филадельфии» со счетом 87:135. За всю историю клуба «Сиксерс» потерпели всего шесть поражений с большей разницей.

    Харден продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия. Ожидается, что звездный защитник дебютирует за команду 25 февраля в Миннесоте. 

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