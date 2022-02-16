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    Маркус Смарт не доиграл матч против «Сиксерс» из-за растяжения связок голеностопного сустава

    Теги травмы Бостон Филадельфия НБА Маркус Смарт Баскетбол

    Защитник «Бостона» Маркус Смарт получил растяжение связок правого голеностопного сустава во второй четверти матча против «Филадельфии» (135:87) в Wells Fargo Center.

    Во время прохода под кольцо Смарт наступил на ногу центровому «Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, подвернув лодыжку, и упал на паркет. Проведя несколько минут на паркете, игрок поднялся и дошел до скамейки «Селтикс». Затем он вернулся на площадку, исполнил два штрафных броска, смазав оба, и отправился в раздевалку с помощью тренера. 

    «Бостон» одержал 11-ю победу в последних 12 матчах.

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