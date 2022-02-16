Адам Сильвер – об обмене Хардена на Симмонса: «Мне бы не хотелось, чтобы переходы игроков происходили таким образом»

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался об обмене, в результате которого перешел в «Филадельфию», а – в .

«Игроки, требующие обмена в другую команду – это не новая ситуация в лиге. Важно понимать этот контекст. Мне бы хотелось найти способ, при котором переходы игроков не происходили таким образом.

Я признаю, что внутри команд всегда будут происходить такие разговоры, игроки будут высказывать свое недовольство, команды свое, но самое неприятное – когда эти обсуждения выносятся на публику. Одна из моих задач – придумать, как улучшить эту систему.

Сегодня я немного посмотрел пресс-конференции Джеймса и Бена. И когда ты видишь, как они сидят там, на этих трибунах и дают интервью, ты понимаешь, что это живые люди, которые пережили очень стрессовые ситуации.

Хочется, чтобы люди чувствовали, что у них всегда есть выход, что они могут быть продуктивными в своей рабочей обстановке. Но я не удивлен, что мы стали свидетелями обострения некоторых проблем, которые могли бы быть решены внутри команд. Мне бы хотелось, чтобы это происходило по-другому», – сказал Сильвер.

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