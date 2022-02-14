Лука Дончич и Демар Дерозан – лучшие игроки недели

Разыгрывающий и форвард признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Словенец провел минувшую неделю с показателями 43,0 очка, 10,3 подбора и 8,3 передачи в среднем за матч. «Мэверикс» одержали две победы в трех встречах.

Дерозан помог «Буллс» выиграть три встречи из четырех. Форвард набирал 36,8 очка и 5,5 подбора в среднем за матч, реализуя 59,8 процента бросков с игры.

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