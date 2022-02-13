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    Джош Гидди стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим два трипл-дабла

    Теги НБА Оклахома-Сити Лука Дончич Джош Гидди Баскетбол

    Новичок «Оклахомы» Джош Гидди в субботнем матче против «Чикаго» (101:106) оформил второй трипл-дабл в карьере, набрав 11 очков, 12 подборов и 10 передач.

    Таким образом, австралийский разыгрывающий, возраст которого составляет 19 лет и 125 дней, стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим два трипл-дабла.

    Ранее единственным игроком, которому удалось оформить второй трипл-дабл в возрасте моложе 20 лет, был Лука Дончич («Даллас»).

    Кроме того, Гидди установил рекорд клуба по количеству трипл-даблов у новичка. У Расселла Уэстбрука в дебютном сезоне был один трипл-дабл.

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