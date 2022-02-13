Джош Гидди стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим два трипл-дабла

Новичок «Оклахомы» в субботнем матче против «Чикаго» (101:106) оформил второй трипл-дабл в карьере, набрав 11 очков, 12 подборов и 10 передач.

Таким образом, австралийский разыгрывающий, возраст которого составляет 19 лет и 125 дней, стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим два трипл-дабла.

Ранее единственным игроком, которому удалось оформить второй трипл-дабл в возрасте моложе 20 лет, был («Даллас»).

Кроме того, Гидди установил рекорд клуба по количеству трипл-даблов у новичка. У Расселла Уэстбрука в дебютном сезоне был один трипл-дабл.

Мобли – уже лидер мощной защиты, Каннингем чересчур самоуверен, Джейлен Грин – провал. Кто станет лучшим новичком этого года в НБА