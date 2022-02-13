45 очков, 15 подборов и 8 передач Луки Дончича не спасли «Даллас» от проигрыша «Клипперс»

Лидер набрал 45 очков, сделал 15 подборов и 8 передач в проигранном матче против (97:99).

У «Мэверикс» был шанс вырвать победу на последних секундах, но Дончич смазал дальний бросок на победу. 23 очка словенца пришлись на четвертую четверть.

22-летний защитник реализовал 15 из 33 с игры, включая 6 из 13 из-за дуги, и 9 из 13 с линии штрафных, а также совершил 7 потерь за 39 минут.

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