Между Лукой Дончичем и Терэнсом Мэнном вновь произошла стычка

На последних минутах матча – «Клипперс» (97:99) между и произошла небольшая стычка.

Напомним, что конфликт между игроками начался в плей-офф 2020 года в «пузыре» и продолжился в прошлом году. Серия между «Мэверикс» и в плей-офф 2021 года стала первой в истории 7-матчевой серией плей-офф, в которой первые шесть матчей выиграла команда гостей.

«Это между строк. Он – боец. Он – отличный игрок. Мы оба хотим победить. Иногда происходят такие стычки, но только потому, что мы пытаемся выиграть матч», – сказал Мэнн.

Дончич выразил недовольство обоюдным техническим, поскольку он всю игру до последнего момента не отвечал на трэш-ток Мэнна.