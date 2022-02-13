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    Между Лукой Дончичем и Терэнсом Мэнном вновь произошла стычка

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    На последних минутах матча «Даллас» – «Клипперс» (97:99) между Лукой Дончичем и Терэнсом Мэнном произошла небольшая стычка.

    Напомним, что конфликт между игроками начался в плей-офф 2020 года в «пузыре» и продолжился в прошлом году. Серия между «Мэверикс» и «Клипперс» в плей-офф 2021 года стала первой в истории НБА 7-матчевой серией плей-офф, в которой первые шесть матчей выиграла команда гостей.

    «Это между строк. Он – боец. Он – отличный игрок. Мы оба хотим победить. Иногда происходят такие стычки, но только потому, что мы пытаемся выиграть матч», – сказал Мэнн.

    Дончич выразил недовольство обоюдным техническим, поскольку он всю игру до последнего момента не отвечал на трэш-ток Мэнна.

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