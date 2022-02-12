Джейсон Кидд: «Даллас» может обойтись без второй звезды. Нужны игроки, которые выполняют свои роли»

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд считает, что техасцы способны побороться за титул с Лукой Дончичем в качестве единственной звезды в составе.
«Даллас» перед дедлайном обменял Кристапса Порзингиса в «Вашингтон» на Спенсера Динуидди и Дависа Бертанса.
«Команда может обойтись без второй звезды (и претендовать на титул – прим. Sports.ru). Нужны игроки, которые выполняют свои роли на высоком уровне.
Вспомните чемпионский «Даллас» 2011 года. В той команде была одна суперзвезда и все остальные», – заявил Кидд.
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