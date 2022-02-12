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    Джейсон Кидд: «Даллас» может обойтись без второй звезды. Нужны игроки, которые выполняют свои роли»

    Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Лука Дончич Кристапс Порзингис Баскетбол

    Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд считает, что техасцы способны побороться за титул с Лукой Дончичем в качестве единственной звезды в составе.

    «Даллас» перед дедлайном обменял Кристапса Порзингиса в «Вашингтон» на Спенсера Динуидди и Дависа Бертанса.

    «Команда может обойтись без второй звезды (и претендовать на титул – прим. Sports.ru). Нужны игроки, которые выполняют свои роли на высоком уровне.

    Вспомните чемпионский «Даллас» 2011 года. В той команде была одна суперзвезда и все остальные», – заявил Кидд.

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