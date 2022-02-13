ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Россия сыграет с Бельгией, Франция встретится с Китаем и другие матчи

Теги результаты сборная России жен сборная Австралии жен сборная Китая жен сборная Франции жен сборная Бразилии жен сборная Бельгии жен сборная Южной Кореи жен сборная Японии жен сборная Мали жен сборная Боснии и Герцеговины жен сборная Сербии жен чемпионат мира-2022 жен сборная Нигерии жен Баскетбол

В воскресенье, 13 февраля, сборная России проведет первый матч в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 году среди женских команд. Россиянки встретятся с бельгийками в Доминиканской республике.

В других матчах четвертого игрового дня Франция встретится с Китаем, Австралия – с Южной Кореей.

Чемпионат мира-2022

Женщины

Квалификация

Вашингтон, Доминиканская республика

Группа А

Россия – Бельгия

13 февраля. 23.30

Положение команд: США – 2-0, Бельгия – 1-1, Россия – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-2.

Белград

Группа А

Австралия – Южная Корея

13 февраля. 17.00

Сербия – Бразилия

13 февраля. 23.00

Положение команд: Сербия – 2-0, Австралия – 1-1,  Южная Корея – 1-1, Бразилия – 0-2.

Группа B

Нигерия – Мали

13 февраля. 14.00

Франция – Китай

13 февраля. 20.00

Положение команд: Китай – 2-0, Нигерия – 1-1, Франция – 1-1, Мали – 0-2.

Осака

Группа А

Босния и Герцеговина – Япония – 87:82 (20:23, 18:23, 26:24, 23:12)

13 февраля. 12.00

Положение команд: Канада – 1-1, Япония – 1-1, Босния и Герцеговина – 1-1.

ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока

Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные