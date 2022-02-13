ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Россия сыграет с Бельгией, Франция встретится с Китаем и другие матчи

В воскресенье, 13 февраля, сборная России проведет первый матч в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 году среди женских команд. Россиянки встретятся с бельгийками в Доминиканской республике.
В других матчах четвертого игрового дня Франция встретится с Китаем, Австралия – с Южной Кореей.
Женщины
Квалификация
Вашингтон, Доминиканская республика
Группа А
Россия – Бельгия
13 февраля. 23.30
Положение команд: США – 2-0, Бельгия – 1-1, Россия – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-2.
Белград
Группа А
Австралия – Южная Корея
13 февраля. 17.00
Сербия – Бразилия
13 февраля. 23.00
Положение команд: Сербия – 2-0, Австралия – 1-1, Южная Корея – 1-1, Бразилия – 0-2.
Группа B
Нигерия – Мали
13 февраля. 14.00
Франция – Китай
13 февраля. 20.00
Положение команд: Китай – 2-0, Нигерия – 1-1, Франция – 1-1, Мали – 0-2.
Осака
Группа А
Босния и Герцеговина – Япония – 87:82 (20:23, 18:23, 26:24, 23:12)
13 февраля. 12.00
Положение команд: Канада – 1-1, Япония – 1-1, Босния и Герцеговина – 1-1.
ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.
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