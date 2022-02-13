ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Россия сыграет с Бельгией, Франция встретится с Китаем и другие матчи

В воскресенье, 13 февраля, сборная России проведет первый матч в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 году среди женских команд. Россиянки встретятся с бельгийками в Доминиканской республике.

В других матчах четвертого игрового дня Франция встретится с Китаем, Австралия – с Южной Кореей.

Чемпионат мира-2022

Женщины

Квалификация

Вашингтон, Доминиканская республика

Группа А

Россия – Бельгия

13 февраля. 23.30

Положение команд: США – 2-0, Бельгия – 1-1, Россия – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-2.

Белград

Группа А

Австралия – Южная Корея

13 февраля. 17.00

Сербия – Бразилия

13 февраля. 23.00

Положение команд: Сербия – 2-0, Австралия – 1-1, Южная Корея – 1-1, Бразилия – 0-2.

Группа B

Нигерия – Мали

13 февраля. 14.00

Франция – Китай

13 февраля. 20.00

Положение команд: Китай – 2-0, Нигерия – 1-1, Франция – 1-1, Мали – 0-2.

Осака

Группа А

Босния и Герцеговина – Япония – 87:82 (20:23, 18:23, 26:24, 23:12)

13 февраля. 12.00

Положение команд: Канада – 1-1, Япония – 1-1, Босния и Герцеговина – 1-1.

ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.

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