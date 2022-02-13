Раиса Мусина: «У сборной России хорошие шансы пройти отбор на ЧМ-2022»

Капитан сборной России на квалификации чемпионата мира-2022 накануне матча против Бельгии заявила, что у российской команды хорошие шансы попасть на мировое первенство.

«Считаю, у нас хорошие шансы пройти отбор. Да, нам не хватает двух лидеров, но для нашей молодой команды это хорошая возможность сделать шаг вперед и вырасти.

Меньше года назад вы встречались с Бельгией в четвертьфинале чемпионата Европы – и уступили с разницей 2 очка. Чего ждете от новой встречи?

Мы провели тогда отличный матч — не хватило одного броска до овертайма. Но мы готовы сыграть снова. Надеемся снова показать баскетбол высокого уровня и взять реванш», – передает слова Мусиной РФБ.

Матч против Бельгии в Санто-Доминго состоится в воскресенье, 13 февраля. Начало в 23:25 по московскому времени.