ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Нигерия встретится с Францией, Бельгия – с США и другие матчи

Сегодня продолжится квалификационный турнир чемпионата мира 2022 году среди женских сборных. Матчи проходят в Осаке, Белграде, Вашингтоне и Доминиканской республике.

Во второй игровой день Нигерия встретится с Францией, Бельгия – с США.

Чемпионат мира-2022

Женщины

Квалификация

Осака

Группа А

Канада – Босния и Герцеговина

11 февраля. 9:00

Положение команд: Япония – 1-0, Босния и Герцеговина – 0-0, Канада – 0-1.

Белград

Группа B

Мали – Китай – 64:84 (10:22, 24:21, 13:27, 17:14)



11 февраля. 17:00

Нигерия – Франция

11 февраля. 20:00

Положение команд: Китай – 2-0, Франция – 1-0, Нигерия – 0-1, Мали – 0-2.

Группа А

Положение команд: Австралия – 1-0, Сербия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Бразилия – 0-1.

Вашингтон, Доминиканская республика

Группа А

Бельгия – США

12 февраля. 2:30

Положение команд: Бельгия – 1-0, Россия – 0-0, США – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-1.

ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.

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