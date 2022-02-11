ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Нигерия встретится с Францией, Бельгия – с США и другие матчи

Сегодня продолжится квалификационный турнир чемпионата мира 2022 году среди женских сборных. Матчи проходят в Осаке, Белграде, Вашингтоне и Доминиканской республике.
Во второй игровой день Нигерия встретится с Францией, Бельгия – с США.
Женщины
Квалификация
Осака
Группа А
Канада – Босния и Герцеговина
11 февраля. 9:00
Положение команд: Япония – 1-0, Босния и Герцеговина – 0-0, Канада – 0-1.
Белград
Группа B
Мали – Китай – 64:84 (10:22, 24:21, 13:27, 17:14)
11 февраля. 17:00
Нигерия – Франция
11 февраля. 20:00
Положение команд: Китай – 2-0, Франция – 1-0, Нигерия – 0-1, Мали – 0-2.
Группа А
Положение команд: Австралия – 1-0, Сербия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Бразилия – 0-1.
Вашингтон, Доминиканская республика
Группа А
Бельгия – США
12 февраля. 2:30
Положение команд: Бельгия – 1-0, Россия – 0-0, США – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-1.
ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.
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