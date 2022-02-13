Александр Ковалев: «Россия хочет вернуться на лидирующие позиции в мировом женском баскетболе»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев накануне матча против Бельгии в рамках квалификации чемпионата мира-2022 рассказал о перспективах молодой российской команды.

«Мы должны и будем показывать хороший баскетбол. Понимаем, что здесь с нами нет двух основных игроков – и . Но рядом со мной сидит еще один лидер команды – , готовая показать себя во всей красе. Это же относится и ко всем остальным нашим игрокам. Постараемся сделать все возможное, чтобы показать здесь хорошую игру и добиться результата.

Много лет сборная России была одной из лучших в мировом женском баскетболе. Сейчас у нас молодая команда с большими перспективами, которая набирает обороты. Хотим снова вернуться на лидирующие позиции и показывать баскетбол высокого качества.

Сборная Бельгии провела два хороших матча. Вчера очень здорово смотрелась против США, до этого одержала великолепную победу над Пуэрто-Рико с разницей более 30 очков. Это очень сильная команда. Но мы проводим разбор соперника, будем делать акцент на защите против определенных комбинаций. И постараемся добиться результата», – сказал Ковалев на пресс-конференции.

Матч против Бельгии в Санто-Доминго состоится в воскресенье, 13 февраля. Начало в 23:25 по московскому времени.